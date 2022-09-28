ФОТО: Государственная полиция получила новые автомобили, дроны и лодку

В целях модернизации автопарка и развития использования технологических решений для выполнения служебных обязанностей Государственная полиция получила в свое распоряжение новые автомобили, дроны и лодку. В скором времени обществу обещают представить также "мобильные полицейские участки".

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Для обеспечения общественного порядка, порядка на дорогах и выполнения других обязанностей в распоряжении полиции поступили 16 новых дронов. Они будут распределены между разными региональными структурными подразделениями.

Для обеспечения порядка на дороге получены 10 новых мотоциклов марки BMW, которые были специально произведены для нужд полиции. Также Госполиция уже получила 74 нетрафарированных автомобилей KIA Ceed, которые распределены между разными структурными подразделениями.

Дополнительно получены 10 специально переоборудованных и технически оснащенных трафарированных автомобилей Ford. Половина машин будет передана кинологам - в этих автомобилях три места оборудованы для сотрудников полиции, два - для служебных собак и одно - для задержанного. В свою очередь, остальные пять машин будут переданы криминалистам, что значительно облегчит их работу на месте преступления, так как в машинах предусмотрено место для необходимого оборудования, кроме того, есть возможность осветить место происшествия на 360 градусов. В каждый регион поступит по одной такой машине.

Все автомобили оборудованы двигателями повышенной мощности, автоматической коробкой передач, а также автоматической идентификацией водителя.

В свою очередь в распоряжение спецназа Госполиции поступила новая оснащенная всем необходимым моторная лодка и прицеп для ее транспортировки.

"Эта закупка существенно отличается от предыдущих, так как тщательно были продуманы все нюансы для удобного и эффективного выполнения служебных обязанностей. Несмотря на то что отдельные поставки задерживаются, уже сейчас мы видим, что договорные обязательства выполняются и совсем скоро мы сможем познакомить общество с новыми автомобилями для обеспечения порядка на дорогах и "мобильными участками" - специально оборудованными транспортными средствами для быстрого реагирования", - отметил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.