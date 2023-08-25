ФОТО. Граждане Литвы пытались провезти через границу 800 кг гашиша

Пограничники Ленинградской области в России обнаружили в полуприцепе грузовика, направлявшегося из Эстонии, 800 килограммов гашиша и задержали троих граждан Литвы.

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По данным "Интерфакса", всего в грузовике было спрятано 265 мешков гашиша. Когда именно поступила партия гашиша, в таможенной службе России не уточнили, но сообщили о случившемся в четверг.

По данным таможенной службы, стоимость изъятого гашиша достигает на черном рынке двух миллиардов рублей, или около 19,5 миллионов евро.

В таможенной службе также сообщили, что трое задержанных граждан Литвы, вероятно, принадлежат к преступной группировке.