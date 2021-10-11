ФОТО. Граждане Румынии задержаны на попытке кражи из магазина LMT

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 9 октября сотрудники Валмиерского участка полиции задержали граждан Румынии 1974 и 1987 г.р., пытавшихся совершить кражу в магазине LMT.

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Как отмечают в ВРУП, в минувшую субботу, в 22.54 на пульт дежурного поступила информация о том, что двое злоумышленников пытаются разбить окна в магазине на ул. Ригас.

К моменту приезда полиции было констатировано, что воры через двор проникли внутрь помещений и пытаются совершить кражу. Чтобы выбраться с добычей наружу, они стали изнутри выбивать окна и дверь.

При помощи жителей, которые предоставили полиции полную информацию о преступниках, полиция и охранники в скором времени задержали иностранцев — граждан Румынии. Следствие продолжается.