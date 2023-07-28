ФОТО. Гражданин Бельгии обвинен в незаконном обороте наркотиков и оружия: он ввез через Латвию более 100 кг наркотиков

Прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, по которому 35-летний гражданин Бельгии обвиняется в незаконном обороте около 100 килограммов вещества, содержащего амфетамин, и запрещенного в гражданском обороте автоматического огнестрельного оружия, а также в незаконной перевозке стратегического товара.

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В соответствии с обвинением, обвиняемый в феврале 2023 года договорился, что доставит из Брюсселя в Таллинн амфетамин в крупном размере и две единицы автоматического огнестрельного оружия Colt M16A1, которые были спрятаны в грузовом микроавтобусе, помещенном на трейлере. Поскольку обвиняемый вследствие нарушений правил дорожного движения не имел права на управление, то он привлек в качестве водителя мужчину, который не знал о незаконном грузе.

14 февраля около 19 часов мужчины отправились в направлении Эстонии и проехали через Германию, Польшу, Литву и Латвию. 16 февраля утром мужчины въехали через пограничный пункт Икла в Эстонию, где они около 10 часов на шоссе Таллинн–Пярну–Икла были остановлены для таможенного контроля.

В ходе контроля чиновниками Налогового и таможенного департамента были обнаружены две единицы автоматического огнестрельного оружия, 178 пригодных для стрельбы патронов и примерно 100 килограммов порошкообразного вещества. В ходе экспертизы, проведенной в отношении наркотического средства, было выявлено, что порошкообразное вещество содержало 19 572 граммов чистого амфетамина. Поскольку дело имелось с трансграничной контрабандой огнестрельного оружия, то производство по уголовному делу проводилось Полицией безопасности.

Foto: DELFI.ee

По словам прокурора по особо важным делам Ляэнеской прокуратуры Кайдо Туулемяэ, действия обвиняемого были целенаправленными, и незаконный груз хорошо спрятан.

"Оружие и амфетамин были спрятаны таким образом, чтобы их обнаружение в ходе случайного контроля было как можно более сложным. Огнестрельное оружие было спрятано в полостях деталей дивана, находившегося в грузовом микроавтобусе. Амфетамин находился в ящике для белья дивана в пяти спортивных сумках черного цвета, из которых в каждой находилось 20 полиэтиленовых упаковок с порошком. Спортивные сумки в свою очередь были накрыты одеялом, края ящика для белья пропитаны сильно пахнущим веществом и грузовой отсек до потолка был заполнен различными ящиками, коврами, мебелью, техникой и иными предметами", — сказал Туулемяэ.

Поскольку другой мужчина, управлявший транспортным средством, не знал о незаконном грузе, то в отношении него производство по уголовному делу было прекращено.