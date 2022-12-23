ФОТО. Гражданин Латвии пытался провезти через границу почти 50 кг гашиша
Foto: Федеральная таможенная служба России

Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз в Россию 49,7 кг гашиша.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Псковского агентства информации, сотрудники российской таможни осмотрели на российско-эстонской границе с помощью инспекционно-досмотрового комплекса автомобиль, которым управлял гражданин Латвии.

На полученном изображении в технологических полостях машины обнаружились затемнения, характерные для посторонних вложений. При проверке таможенники нашли 62 упакованных в пленку свертка с веществом коричневого цвета — гашишем.

По факту незаконного перемещения наркотического средства в особо крупном размере через границу возбуждено уголовное дело.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае