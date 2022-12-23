ФОТО. Гражданин Латвии пытался провезти через границу почти 50 кг гашиша

Сотрудники Псковской таможни пресекли ввоз в Россию 49,7 кг гашиша.

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По данным Псковского агентства информации, сотрудники российской таможни осмотрели на российско-эстонской границе с помощью инспекционно-досмотрового комплекса автомобиль, которым управлял гражданин Латвии.

На полученном изображении в технологических полостях машины обнаружились затемнения, характерные для посторонних вложений. При проверке таможенники нашли 62 упакованных в пленку свертка с веществом коричневого цвета — гашишем.

По факту незаконного перемещения наркотического средства в особо крупном размере через границу возбуждено уголовное дело.