ФОТО. Инспекторы PVD обнаружили нелегальный питомник кавказских овчарок

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) при содействии Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели контрольную закупку в Добельском крае, где обнаружили нелегальный питомник кавказских овчарок. Всего в вольерах находилось более 30 собак разного возраста.

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В ходе контрольной закупки было установлено, что щенок не занесен

в регистр животных Центра сельскохозяйственных данных. Кроме того, в момент покупки не были оформлены документы о сделке и про продажу щенков не проинфомировали Продовольственно-ветеринарную службу.

Проверка показала, что в регистр не внесены и другие собаки, проживающие в вольерах. Также констатировано, что трем собакам владелец собственноручно произвел неразрешенное на территории Латвии купирование ушей, что трактуется как жестокое обращение с животными. В Латвии подобные манипуляции разрешены только по медицинским показаниям, при этом купирование может провести только практикующий ветеринар.

По констатированным нарушениям начато административное дело.