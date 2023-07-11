ФОТО. Интерпол объявил в розыск пропавшего гражданина Латвии
Foto: Interpols

На странице Интерпола появилась информация о розыске еще одного пропавшего без вести гражданина Латвии.

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Латвиец Артурс Циолтанс (1988 г.р.) числится пропавшим с 1 января 2020 года.

Информацию о разыскиваемом Интерпол просит сообщать здесь.

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