ФОТО. Интерпол разыскивает пропавшего гражданина Латвии
Foto: Interpols

На странице Интерпола появилось новое объявление о поиске пропавшего без вести гражданина Латвии Кристапа Екабсона (1980 г.р.).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сообщается, что мужчина разыскивается с января 2022 года.

В случае, если вы знаете, где может находиться Кристапс Екабсонс, просьба сообщать в полицию или Интерпол здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes