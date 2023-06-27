ФОТО. Интерпол разыскивает пропавшего гражданина Латвии

На странице Интерпола появилось новое объявление о поиске пропавшего без вести гражданина Латвии Кристапа Екабсона (1980 г.р.).
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Сообщается, что мужчина разыскивается с января 2022 года.
В случае, если вы знаете, где может находиться Кристапс Екабсонс, просьба сообщать в полицию или Интерпол здесь.
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