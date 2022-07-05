ФОТО. Исчезновение женщины: полиция разыскивает иностранца
Foto: Valsts policija

В связи с исчезновением жительницы Латвии Марины Нарушевич Краславский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Денниса Энглерта.

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У полиции есть основания полагать, что в распоряжении этого человека может иметься важная информация об обстоятельствах исчезновения Марины Нарушевич, а также о том, где женщина может находиться.

Информацию об иностранце полиция просит сообщать по телефонам: 110; 65603403; 65603406.

Напомним, Нарушевич (1967 г.р.) в последний раз, возможно, видели 24 июня, в Краславе (Августовка).

Ее приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темные.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 65603403; 110! Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

ФОТО. Исчезновение женщины: полиция разыскивает иностранца
Foto: Valsts policija
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