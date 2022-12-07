ФОТО. Испания. Плантации марихуаны нашли по зеленой воде в бассейне шале: задержаны граждане Латвии и Литвы

Зеленоватая вода в бассейне одного из шале помогла Гражданской гвардии Испании раскрыть две плантации марихуаны в Агуасе. В рамках расследования задержаны граждане Латвии и Литвы, которые также обвиняются в краже электричества на сумму около 37 000 евро.

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Гражданская гвардия Испании ликвидировала преступную группу, занимавшуюся производством марихуаны в провинции Валенсия. В рамках расследования задержаны три человека. Во время проверки особняка в Агуасе полицейские нашли специально оборудованные автоматизированными системами помещения, где выращивалась марихуана. В ходе операции изъято сто килограммов марихуаны.

Как отмечает испанская пресса, расследование этого дела было начато в сентябре прошлого года. Доказательства возможного существования плантации марихуаны внутри шале в Агуасе нашли сотрудники Гражданской гвардии Эль-Кампельо в сотрудничестве со своими коллегами из Ксиксоны.

Foto: Guardia Civil

Внимание полиции привлек один из домов с бассейном на улице: если в бассейнах соседних шале вода была прозрачной и обработана хлором, то в этом особняке она имела зеленоватый оттенок. В этой связи полиция сделал вывод, что указанный бассейн использовался как резервуар для воды, предназначенной для орошения незаконной плантации.

Когда полицейские установили владельца дома, начались обыски и задержания. К полицейской операции также были подключены кинологи и авиационное подразделение полиции.

В ходе обыска, проведенного в Агуасе, Гражданская гвардия обнаружила две современные высокоурожайные плантации марихуаны. С одной стороны, комнаты дома были идеально изолированы, чтобы предотвратить утечки тепла и запаха, которые могли бы вызвать подозрения. С другой стороны, у помещениях была установлена современная система автоматизации, а температура и интенсивность света контролировались через Wi-Fi. Кроме того, для повышения урожайности автоматизированная система снабжала растения углекислым газом в газообразном состоянии.

Следователи обнаружили и сложную систему электропроводки, которая позволила мошенническим путем получить электричество, необходимое для поддержания всей логистики, необходимой для плантаций, путем подключения к общественной электросети. По приблизительным подсчетам, ущерб, причиненный подобным способом, оценивается в 37 000 евро.

Foto: Guardia Civil

В ходе второго обыска, проведенного в Аликанте, полиция нашла два бронежилета и различные документы. В общей сложности Гражданская гвардия изъяла около 100 кг марихуаны, два автомобиля, различные материалы, используемые для выращивания марихуаны, а также документы.

В рамках расследования арестованы граждане Латвии и Литвы в возрасте от 25 до 40 лет. У следствия есть основания полагать, что они являются лидерами преступной группы. Следствие продолжается.