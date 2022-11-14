ФОТО. Испания: в аэропорту задержана курьер из Латвии с 2 кг кокаина
Foto: Policía de Cartagena

В аэропорту Картахены задержали гражданку Латвии с 2 килограммами кокаина.

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Сотрудники подразделения Национальной полиции Испании задержали в аэропорту Картахены (автономное сообщество Мурсия на юго-востоке Испании) Анце Б., пытавшуюся провезти большое количество наркотиков.

По данным полиции, наркокурьер выдала себя своей повышенной нервозностью за несколько минут до посадки в самолет до Амстердама. При тщательном досмотре ручной клади пассажирки полицейские нашли 2000 гр кокаина.

Задержанная гражданка Латвии и изъятые наркотические вещества переданы в распоряжение прокуратуры. По делу начат уголовный процесс о незаконном хранении, обороте и изготовлении наркотических веществ. Задержанная помещена в тюрьму Сан-Диего-де-ла-Героика.

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