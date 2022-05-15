ФОТО. Италия: в Венеции у граждан Латвии изъяли три сумки с контрабандой
Foto: Guardia di finanza

В аэропорту Венеции (Aeroporto di Venezia Marco Polo) работники Финансовой гвардии и местного таможенного управления изъяли у двух граждан Латвии три сумки с контрабандными сигаретами.

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Согласно официальным данным, всего изъято 55 кг табачных изделий иностранного производства. После дачи объяснений латвийцев отпустили. Ведется следствие.

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