ФОТО. Италия: в Венеции у граждан Латвии изъяли три сумки с контрабандой

В аэропорту Венеции (Aeroporto di Venezia Marco Polo) работники Финансовой гвардии и местного таможенного управления изъяли у двух граждан Латвии три сумки с контрабандными сигаретами.
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Согласно официальным данным, всего изъято 55 кг табачных изделий иностранного производства. После дачи объяснений латвийцев отпустили. Ведется следствие.
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