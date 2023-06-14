ФОТО. Из больницы ушел и без вести пропал 47-летний мужчина
Foto: Valsts policija

Латгальское региональное управление полиции разыскивает Айвара Сидорова (1975 г.р.), которого в последний раз видели 11 июня, когда он покинул медицинское учреждение в Илуксте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения.

Был одет: черный спортивный костюм.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67006734, 65403310 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi