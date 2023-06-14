ФОТО. Из больницы ушел и без вести пропал 47-летний мужчина

Латгальское региональное управление полиции разыскивает Айвара Сидорова (1975 г.р.), которого в последний раз видели 11 июня, когда он покинул медицинское учреждение в Илуксте.

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Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения.

Был одет: черный спортивный костюм.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67006734, 65403310 или 110.