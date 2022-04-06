ФОТО. Из медучреждения в Риге ушла и пропала молодая девушка

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Лейну Набургу (2005 г.р.), которая покинула медицинское учреждение на ул. Твайка и до сих пор не вернулась.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У девушки наблюдаются проблемы со здоровьем, также она склонна к бродяжничеству.

Ее приметы: рост примерно 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые, в правом ухе сережка.

Была одета: светлая куртка с капюшоном, голубая кофта с капюшоном, зеленые брюки, красные кеды с белой подошвой.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110.