ФОТО. Из медучреждения в Риге ушла и пропала молодая девушка

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Лейну Набургу (2005 г.р.), которая покинула медицинское учреждение на ул. Твайка и до сих пор не вернулась.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
У девушки наблюдаются проблемы со здоровьем, также она склонна к бродяжничеству.
Ее приметы: рост примерно 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые, в правом ухе сережка.
Была одета: светлая куртка с капюшоном, голубая кофта с капюшоном, зеленые брюки, красные кеды с белой подошвой.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также