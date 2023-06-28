ФОТО. Из Муцениеки ушел и без вести пропал 70-летний мужчина

Рижское Восточное управление полиции Рижского региона разыскивает пропавшего без вести Валерия Филимончика, которого 26 июня в послений оаз видели в Муцениеки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет: рубашка с длинными рукавами (на рубашке полоски белого и черного цвета), светлые шорты.

Особые приметы: на животе — шрам от операции, а также шрам над верхней губой.

При себе может быть спортивная сумка и папка с документами.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086800 или 110.