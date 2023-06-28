ФОТО. Из Муцениеки ушел и без вести пропал 70-летний мужчина
Foto: Valsts policija

Рижское Восточное управление полиции Рижского региона разыскивает пропавшего без вести Валерия Филимончика, которого 26 июня в послений оаз видели в Муцениеки.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет: рубашка с длинными рукавами (на рубашке полоски белого и черного цвета), светлые шорты.

Особые приметы: на животе — шрам от операции, а также шрам над верхней губой.

При себе может быть спортивная сумка и папка с документами.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts