ФОТО. Из Муцениеки ушел и без вести пропал 70-летний мужчина

Рижское Восточное управление полиции Рижского региона разыскивает пропавшего без вести Валерия Филимончика, которого 26 июня в послений оаз видели в Муцениеки.
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Его приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы седые.
Был одет: рубашка с длинными рукавами (на рубашке полоски белого и черного цвета), светлые шорты.
Особые приметы: на животе — шрам от операции, а также шрам над верхней губой.
При себе может быть спортивная сумка и папка с документами.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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