ФОТО. Из Национальной библиотеки украли редкую книгу Пушкина, ущерб — более 100 000 евро
Foto: Valsts policija

По информации Госполиции, на прошлой неделе из Латвийской Национальной библиотеки на ул. Мукусалас были украдены редкие, ценные книги: изданное в 1829 году издание поэмы "Полтава" Александра Пушкина, изданная в 1913 году книга Алексея Крученых "Возропщем", а также книга Алексея Крученых "Побѣда над Солнцем".

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В полиции отмечают, что ценность похищенных книг составляет более 100 000 евро.

По данным полиции, к краже может быть причастен мужчина, изображенный на фото. Кража, возможно, была совершена 23 апреля, после чего в 11.45 подозреваемый общественным транспортом уехал в сторону Вецриги.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 25321551 или 110.

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