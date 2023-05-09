ФОТО. Из пансионата ушла и пропала 81-летняя пенсионерка

Видземское региональное управление полиции разыскивает Зиту Люлю (1942 г.р.), которую в последний раз видели 6 мая, когда она выходила из пансионата в волости Друсту Смилтнского края.
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Ее приметы: рост 150 см, волосы седые, средней длины, худощавая.
Была одета: джемпер с надписью (сине-красная), серые брюки, белая обувь.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 64401100 или 110.
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