ФОТО. Из реабилитационного центра в Юрмале ушла на прогулку и пропала пациентка (ДОПОЛНЕНО)

Юрмальский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести Визму Антене (1955 г.р.), которая 18 апреля, в 19.30 вышла на прогулку из реабилитационного центра на ул. Колкас и не вернулась.

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Около 22.00 с ней удалось созвониться и она пояснила, что забрела в болотистую местность рядом с озером Слокас, не может найти обратную дорогу и не ориентируется. После этого дозвониться до нее больше не удалось.

Ее приметы: рост 165 см, волосы темные, среднего телосложения.

Была одета: фиолетовая куртка, брюки в мелкий цветочек, зимние ботинки, на голове светлая шапка.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67075111 или 110.

В последнем разговоре женщина упомянула, что видела рядом с озером Слокас машину темного цвета. В этой связи полиция просит отозваться лиц, которые 18 апреля в период с 21.00 до 22.00 находились возле озера в темной машине. Их также призывают обращаться в полицию по телефонам: 67075111 или 110.