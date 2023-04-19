ФОТО. Из реабилитационного центра в Юрмале ушла на прогулку и пропала пациентка
Foto: Valsts policija

Юрмальский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести Визму Антене (1955 г.р.), которая 18 апреля, в 19.30 вышла на прогулку из реабилитационного центра на ул. Колкас и не вернулась.

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Около 22.00 с ней удалось созвониться и она пояснила, что забрела в болотистую местность рядом с озером, не может найти обратную дорогу и не ориентируется. После этого дозвониться до нее больше не удалось.

Ее приметы: рост 165 см, волосы темные, среднего телосложения.

Была одета: фиолетовая куртка, брюки в мелкий цветочек, зимние ботинки, на голове светлая шапка.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67075111 или 110.

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