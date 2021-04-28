ФОТО из соседнего дома: Как тушили трагический пожар в центре Риги

Очевидица Винета прислала порталу Delfi фотографии унесшего жизни восьми человек пожара в здании в центре Риги. Фотографии сделаны из окна соседнего дома в самый разгар тушения, на них запечатлена опасность пожара и отвага пожарных, работающих на месте происшествия.

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Как уже сообщалось, вызов на пожар в здании по адресу ул. Меркеля, 8, поступил в среду, 28 апреля, незадолго до 5 часов утра. В здании находятся хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. Государственная полиция возбудила уголовный процесс о трагическом пожаре.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша рассказала, что на месте происшествия работали четыре бригады медиков. Шесть пострадавших доставлены в больницу в среднетяжелом состоянии. Часть из них получила ожоги, другие отравились продуктами горения.