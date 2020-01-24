ФОТО: Из-за двух аварий трамваи №1, 2, 3, 5 и 10 задерживаются на полчаса

В пятницу вечером около 17:00 на Воздушном (ВЭФовском) мосту произошла авария, из-за которой не ходили трамваи №1 и №3. После этого произошла авария на перекрёстке набережной 11 Ноября и улицы 13 Января, из-за чего было блокировано движение 1-го, 2-го, 5-го и 10-го трамваев. Сейчас движение восстановлено, но трамваи идут с опозданием.

Как сообщает Rīgas satiksme, опоздание трамваем №1 и №3 составляет до 37 минут, других трамваев - до 16 минут.

Первое ДТП произошло на Воздушном мосту. Столкнулись две машины, перекрыв трамвайные пути.



Очевидцы делились в социальных сетях фотографиями стоящих в очереди трамваев.

10 gab. @Rigassatiksme_ 1. tramvaji stāv Barona ielā viezienā uz Gaisa tiltu. Izvēlieties citu transportu! pic.twitter.com/JHq0h00Mrz — Māris Kalējs (@mariskalejs) January 24, 2020



Около получаса спустя на перекрёстке набережной 11 Ноября и улицы 13 Января столкнулись легковая машина и трамвай. Было блокировано движение 1-го, 2-го, 5-го и 10-го трамваев.