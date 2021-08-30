ФОТО: из-за столкновения BMW и Audi снесен фонарный столб

Audi не уступил дорогу едущему по главной BMW, в итоге произошло столкновение, рассказали порталу Delfi в полиции.

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ДТП произошло в воскресенье в 15:40 в Резекне, на аллее Атбривошанас.

Женщина 1996 года рождения за рулем Audi не уступила дорогу BMW, ехавшему по главной дороге. За рулем BMW была девушка 2002 года рождения.

Машины столкнулись, BMW слетел с проезжей части и влетел в фонарный столб и дерево.

Пострадали два пассажира BMW - мужчина 1994 года рождения и женщина 2001 года рождения. Они были доставлены в больницу.