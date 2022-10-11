ФОТО. Каршеринговая машина в центре Риги снесла столб
Foto: DELFI Репортер

Во вторник утром, 11 октября в Риге на улице Матиса произошла авария с участием каршеринговой машины Carguru — водитель снес столб, в результате он упал на автомобиль.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением автомобиля, машина съехала с проезжей части и врезалась в столб. Пострадавших нет.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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