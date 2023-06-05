ФОТО. Кенгарагс: задержан извращенец, мочившийся на собаку и совращавший детей

На прошлой неделе суд вынес решение оставить под арестом мужчину, которого задержали по подозрению в том, что он мог растлевать детей. Кроме того, его подозревают и в жестоком обращении с животным: он мочился на собаку, а на другом видео заставлял животное лизать его половые органы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Госполиции, в социальных сетях появилось видео, на котором изображен мужчина мочится на свою собаку в ванне. По данному факту полиция начала уголовный процесс за издевательство над животным.

Кроме того, задержанный, которого часто видели в окрестностях 72-й Рижской средней школы, подозревается в попытке растления детей. В распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что он демонстрировал маленьким детям видео сексуального характера.

Также начат уголовный процесс и за оборот порнографических материалов, содержащих сцены сексуального насилия над животным.

Известно, что пострадавшая собака по имени Мухтар помещен в в приют для животных "Улубеле", где были проведены анализы, чтобы установить степень возможных полученных собакой телесных повреждений. Следствие продолжается.