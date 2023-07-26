ФОТО. Конфликт в Пурвциемсе: на место ЧП выезжали полиция и скорая

В среду, около 15.00 сотрудники Рижского регионального управления полиции получили сигнал с улицы А. Деглава, где возникла конфликтная ситуация.

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Как рассказали свидетели, к одноэтажной постройке на улице А. Деглава, 69 приехал и экипаж Госполиции, и бригада Службы неотложной медицинской помощи.

Что послужило причиной конфликта, не сообщается. Однако в пресс-центре РРУП порталу Delfi пояснили, что никто из участников ЧП не пострадал. Также известно, что не нанесен и ущерб ни одной и сторон. Ведется разбирательство.