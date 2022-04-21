ФОТО. Конфликт в рижском парке: полиция разыскивает женщину

Участок полиции "Латгале" в связи с возможным конфликтом в парке Зиедоньдарзс разыскивает изображенную на фото женщину.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085929, 67208424 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также