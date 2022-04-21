ФОТО. Конфликт в рижском парке: полиция разыскивает женщину
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Латгале" в связи с возможным конфликтом в парке Зиедоньдарзс разыскивает изображенную на фото женщину.

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