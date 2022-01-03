ФОТО. Контрабандисты сплавляли сигареты по реке: изъято 100 000 сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В конце 2021 года в краю Аугшдаугавас на попытке незаконного перемещения табачных изделий через границу пограничники задержали двух граждан и одного негражданина Латвии.

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Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 30 декабря нарушителей задержали в волости Науенас, когда они извлекали из Даугавы 10 коробок с сигаретами, а затем несли их в хозпостройку у реки.

Пограничники установили, что сигареты по течению сплавляли через границу из Белоруссии. Всего изъято 100 000 сигарет NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

По делу начат уголовный процесс. Во время процесса по установлению личности пограничники выяснили, что один из задержанных находился в розыске. После задержания его передали Госполиции.

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