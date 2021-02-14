ФОТО. Контрабандисты спрятали сигареты в вагонах с удобрениями

Незаконный вывоз 9840 пачек сигарет предотвратили сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

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При осмотре одного из вагонов с удобрениями, прибывшего на таможенный пост "Посинь", обнаружили брикеты, обмотанные полиэтиленовой пленкой черного цвета. В каждом из них было упаковано до 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления РФ, вагон с удобрениями следовал в адрес латвийской организации.