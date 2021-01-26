ФОТО. Контрабандисты спрятали товар в вагоне с кормовыми добавками
Foto: СЗТУ

Незаконный вывоз 5880 пачек сигарет пресекли сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России на таможенном посту "Посинь" (российско-латвийская граница).

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По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления РФ, при осмотре железнодорожного состава служебная собака обозначила возможное наличие сигарет в одном из вагонов.

При вскрытии вагона под небольшим слоем кормовой добавки для крупного рогатого скота таможенники обнаружили брикеты черного цвета с просматриваемыми пачками сигарет. Сигареты с белорусскими акцизными марками изъяты.

ФОТО. Контрабандисты спрятали товар в вагоне с кормовыми добавками
Foto: СЗТУ
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