ФОТО. Контрабандисты спрятали товар в вагоне с кормовыми добавками

Незаконный вывоз 5880 пачек сигарет пресекли сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России на таможенном посту "Посинь" (российско-латвийская граница).
По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления РФ, при осмотре железнодорожного состава служебная собака обозначила возможное наличие сигарет в одном из вагонов.
При вскрытии вагона под небольшим слоем кормовой добавки для крупного рогатого скота таможенники обнаружили брикеты черного цвета с просматриваемыми пачками сигарет. Сигареты с белорусскими акцизными марками изъяты.