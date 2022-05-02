ФОТО. Контрабандисты спрятали в поездах 384 000 сигарет

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке поездов, въехавших на территорию Латвии из Беларуси, обнаружили большое количество контрабандных сигарет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, 1 мая при анализе снимков состава, въехавших на станцию "Индра", у таможенников появились подозрения, что среди груза могут быть спрятаны сигареты. Для тщательной проверки поезд направили на Даугавпилсскую товарную станцию, где при физическом досмотре обнаружили 212 800 сигарет Queen и "Минск" с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 28 апреля на станции "Индра" при проверке вагонов с углем таможенники нашли 89 600 незадекларированных сигарет "НЗ" и "Минск".

Днем ранее в результате сканирования еще одного железнодорожного состава, прибывшего из Белоруссии, сотрудники таможни нашли в сыпучем грузе 82 200 спрятанных сигарет "НЗ", "Минск" и Queen. По всем эпизодам начаты уголовные процессы.

Foto: VID

Foto: VID



