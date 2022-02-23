ФОТО. Контрабандисты возили из Индии в Латвию фальшивые лекарства для потенции
Foto: VID

Сотрудники таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в ходе длительных оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2022 года задержали двух лиц, подозреваемых в контрабанде медикаментов для улучшения потенции. Лекарства ввозились из Индии в Латвию, а затем реализовывались в других странах Европы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Следствием было установлено, что контрабанду организовал рожденный в Пакистане поданный Великобритании. Медикаменты при помощи торговли через Интернет продавали в Испанию, Германию, Италию, Швейцарию и Великобританию.

Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли 306 000 таблеток. При реализации этого товара на "черном" рынке преступники могли заработать около 1,5 млн евро.

Один задержанный помещен под арест, ко второму в качестве меры пресечения применена мера, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Путешествие по вегетарианской кухне вместе с проектом "Не съешь земной шар": история рэпера Рейкса
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Что вдохновляет тебя? Голосуй за своего фаворита в конкурсе полезных привычек
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться