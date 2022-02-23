ФОТО. Контрабандисты возили из Индии в Латвию фальшивые лекарства для потенции

Сотрудники таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в ходе длительных оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2022 года задержали двух лиц, подозреваемых в контрабанде медикаментов для улучшения потенции. Лекарства ввозились из Индии в Латвию, а затем реализовывались в других странах Европы.

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Следствием было установлено, что контрабанду организовал рожденный в Пакистане поданный Великобритании. Медикаменты при помощи торговли через Интернет продавали в Испанию, Германию, Италию, Швейцарию и Великобританию.

Во время обыска у подозреваемого нашли и изъяли 306 000 таблеток. При реализации этого товара на "черном" рынке преступники могли заработать около 1,5 млн евро.

Один задержанный помещен под арест, ко второму в качестве меры пресечения применена мера, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.