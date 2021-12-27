ФОТО. Контрабандисты замаскировали под уголь партию сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке въехавшего с территории Белоруссии грузового автомобиля нашли под углем 36 000 контрабандных сигарет.

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По данным VID, контрабанду предотвратили 23 декабря на КПП "Патерниеки". Согласно сопроводительным документам, водитель вез уголь. Однако при сканировании фуры у таможенников появились подозрения, что в машине находится незадекларированный товар.

При тщательном досмотре в машине нашли 1 803 отдельно упакованную пачку сигарет в белорусскими акцизными марками. Сумма налогов за изъятые сигареты составляет около 6 000 евро. Начат уголовный процесс.

В Таможенном управлении сообщили также, что с начала года в Латвии изъято более 52 млн. контрабандных сигарет, 8853 кг кальянного табака, 47 кг жевательного табака и 2170 электронных сигарет.

ФОТО. Контрабандисты замаскировали под уголь партию сигарет
Foto: VID
ФОТО. Контрабандисты замаскировали под уголь партию сигарет
Foto: VID
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