ФОТО. Латвиец пытался провезти в Германию нелегалов, один прятался в багажнике автомобиля

В Литве задержан гражданин Латвии, который пытался вывезти в Германию нелегалов, при этом одного иностранца он спрятал в багажнике автомобиля.

Теперь водителю из Даугавпилса грозит до восьми лет тюрьмы за незаконную перевозку людей через государственную границу.

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Автомобиль Audi A6 с латвийскими регистрационными номерами был остановлен для проверки на дороге Мариямполе — Сувалки. За рулем находился 42-летний гражданин Латвии. Салон авто был битком набит пассажирами, еще одного нашли в багажнике. В машине находились граждане Сирии в возрасте 27 и 32 лет, еще один 23-летний мужчина, представившийся их соотечественников, но при этом не имевший документов, 39-летний гражданин Алжира и 46-летний гражданин Филиппин. Все они направлялись транзитом через Литву и Польшу в Германию.

Гражданин Латвии, перевозивший нелегальных мигрантов через границу, утверждал, что подобрал их в Даугавпилсе, чтобы отвезти в Германию. Доехав до места назначения, каждый из них заплатил бы водителю 120 евро.

По предварительным данным, иностранцы проникли нелегально в Латвию из Беларуси в сопровождении проводника.

По делу начато расследование. Мужчина, перевозивший пятерых нелегальных мигрантов, заключен под стражу на два месяца. Его машина временно хранится на пограничном пункте Калвария. Нелегальные мигранты, которые так и не добрались до Германии, были временно размещены в Центре регистрации иностранцев, их планируется передать латвийской стороне.