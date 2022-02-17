ФОТО. Латвийский музыкант, проживающий в Московском форштадте, стал жертвой воров

Латвийский музыкант и исполнитель Ралфс Эйландс стал жертвой неизвестного злоумышленников, которые украли его велосипед. Кроме того, преступники забрали из подъезда еще два велосипеда.

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Музыкант через соцсети обратился к рижанам с просьбой опознать воришек.

"Прошлой ночью двое джедаев в Московском форштадте вломились и украли три велосипеда. Спасибо вам за старания, ребята! Интернет вас не забудет", — написал Эйланд в социальных сетях.

Также музыкант подтвердил порталу Delfi, что они уже написал заявление в Госполицию. Он также отметил, что его велосипед зарегистрирован в базе Департамента безопасности дорожного движения.

Если вы опознали подозреваемых, просьба сообщать в полицию.