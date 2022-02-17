ФОТО. Латвийский музыкант, проживающий в Московском форштадте, стал жертвой воров

Латвийский музыкант и исполнитель Ралфс Эйландс стал жертвой неизвестного злоумышленников, которые украли его велосипед. Кроме того, преступники забрали из подъезда еще два велосипеда.
Музыкант через соцсети обратился к рижанам с просьбой опознать воришек.
"Прошлой ночью двое джедаев в Московском форштадте вломились и украли три велосипеда. Спасибо вам за старания, ребята! Интернет вас не забудет", — написал Эйланд в социальных сетях.
Также музыкант подтвердил порталу Delfi, что они уже написал заявление в Госполицию. Он также отметил, что его велосипед зарегистрирован в базе Департамента безопасности дорожного движения.
Если вы опознали подозреваемых, просьба сообщать в полицию.
Vakarnakt 2 džedaji Maskavas forštatē atlauza un nozaga 3 velosipēdus. Paldies par centību, čaļi! Internets Jūs neaizmirsīs! #twitterspēks pic.twitter.com/NJY72aewnT— Ralfs Eilands (@RalfsEilands) February 15, 2022