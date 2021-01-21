ФОТО. Литовец устроил в квартире мастерскую по подделке документов, ему помогал гражданин Латвии
Foto: DELFI.lt

В Литве в скором времени перед судом предстанет 62-летний житель города Шяуляй, который устроил у себя в квартире настоящую мастерскую по подделке различных документов. Ему помогал посредник из Латвии, которого в 2018 году задержали в Эстонии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Более двух лет назад к литовским полицейским обратились коллеги из Эстонии, которые располагали информацией о том, что в Шяуляе действует подпольная лаборатория по изготовлению фальшивых документов. Эстонские полицейские задержали латвийца, который привез часть фальшивок для последующего сбыта.

Сотрудники литовской полиции приступили к расследованию и в скором времени установили нескольких лиц, которые могли быть причастны к изготовлению фальшивок. Во время обыска в квартире 62-летнего подозреваемого полицейские были поражены, как подозреваемый обустроил свою мастерскую: здесь обнаружили тысячи различных бланков для изготовления поддельных документов и штампов различных учреждений для удостоверения этих документов.

За определенную сумму клиент мог приобрести, например, свидетельство о подготовке водителя к перевозке опасных грузов, документы Шяуляйского центра профессионального обучения, студенческие удостоверения, дипломы бакалавра или магистра, аттестаты зрелости, международный аттестат лоцмана и многое другое.

Документы были изготовлены из неподходящей бумаги без водяных знаков, напечатаны на струйном принтере и содержали данные, не соответствующие действительности, поскольку указанные лица фактически не учились и не сдавали экзамены в перечисленных учебных заведениях.

Также во время обыска в доме у подозреваемого нашли 19 фальшивых печатей юридических и физических лиц, включая нотариусов, Биржи труда, Службы оценки инвалидности и трудоспособности Министерства социальной защиты и труда Литвы,
различных научных учреждений.

Подозреваемому было предъявлено обвинение не только в подделке документов и печатей, но и в похищении или использовании похищенных документов, поскольку он получил и хранил без законных оснований паспорт гражданина Италии и международный квалификационный аттестат Государственной инспекции судоходства Литвы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

0

Source

ru.DELFI.lt
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии