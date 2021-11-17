ФОТО. Литва: дальнобойщик из Латвии попался на попытке провоза контрабанды на 2 млн евро

Близ Мариямполе (Литва) таможенники в понедельник задержали грузовой автомобиль, который вез канцелярские товары в Чехию, в нем была обнаружена контрабанда сигарет стоимостью 2 млн евро.

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Как сообщила в четверг таможня, в грузовом автомобиле обнаружено 1100 коробок нелегальных сигарет Magnat. Это одна из крупнейших партий контрафактных сигарет в этом году.

По словам должностных лиц, в понедельник вечером на одной из заправочных в окрестностях Мариямполе был проверен грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился гражданин Латвии.

Водитель декларировал, что везет транзитом из Латвии в Чехию канцелярские товары, однако едва приподняв тент полуприцепа, таможенники увидели коробки сигарет.

"Стоимость сигарет с обязательными к уплате налогами — 1,96 млн евро", — указывает таможня.

В Криминальной службе таможни начато досудебное расследование в связи с незаконным распоряжением подакцизными товарами, которое возглавляет Каунасская окружная прокуратура.

Грузовик и нелегальный груз задержаны, на двое суток задержан и водитель — в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

По данным таможни, в связи с тем, что на границе с Беларусью задерживается все больше контрафактных сигарет (за девять месяцев здесь задержано 80% нелегальных сигарет), контрабандисты пытаются везти контрафактный товар по другим маршрутам. Один из них — когда белорусские сигареты ввозятся с территории Латвии.