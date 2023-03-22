ФОТО. Литва: пограничники задержали автомобиль из Латвии, перевозивший контрабанду
Foto: VSAT

В минувший понедельник сотрудники Пограничной службы Литвы остановили для проверки в Игналинском районе автомобиль, в котором нашли более 1000 пачек контрабандных сигарет.

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Согласно официальным данным, проверка проводилась на КПП Тверячюс (литовско-белорусская граница). За рулем Citroen C4 с латвийскими номерами находился 49-летний гражданин Латвии, который представил пограничникам личные документы и документы на машину.

Правда, пограничники заметили, что водитель проявляет признаки нервозности, поэтому решили более тщательно проверить автомобиль. В машине они нашли тайники, в которых латвиец перевозил 1130 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Теперь за перевозку акцизных товаров с нарушением установленного порядка гражданину Латвии грозит штраф от 3500 до 6000 евро. Кроме того, он может лишиться автомобиля, в котором незаконно перевозил сигареты.

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