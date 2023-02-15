ФОТО. Литва: у гражданина Латвии изъяли фальшивые польские права, он их купил за 1000 евро
Foto: DELFI.lt

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы в понедельник задержали неподалеку от Калварии гражданина Латвии, который предъявил фальшивые документы.

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Согласно официальным данным, автомобиль BMW 530 с латвийскими регистрационными номерами остановили для проверки утром 13 февраля на шоссе Каунас-Мариямполе-Сувалки., следовавший из Польши. За рулем находился 35-летний гражданин Латвии, предъявивший пограничникам удостоверение личности и водительские права, которые он якобы получил в Польше.

У проверяющих появились сомнения относительно подлинности прав, поэтому они изучили его более внимательно с использованием спецтехники. Как и предполагалось, документ оказался фальшивым. В итоге, водитель признался, что купил права в интернете за 1000 евро. Ведется следствие.

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