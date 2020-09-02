ФОТО. Литва: у гражданина Латвии нашли в тайниках 58 000 евро и фальшивые документы
Foto: ru.delfi.lt

Литовские пограничники остановили возле Кальварии автомобиль с польскими номерами, которым управлял 30-летний гражданин Латвии. При тщательной проверке Opel Vivaro были найдены тайники, в которых латвиец перевозил 58 000 евро, а также чужие и фальшивые документы.

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Микроавтобус, который остановили на трассе Мариямполе — Сувалки, направлялся в Польшу. Фальшивые документы латвиец спрятал под ковриком.

В рамках начатого следствия подозреваемого задержали, а позже Алитусский районный суд принял решение арестовать его на 3 месяца.

По делу начаты два уголовных процесса.

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