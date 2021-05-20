ФОТО. Литва: в трагическом ДТП погибли три жителя Латвии
Foto: DELFI.lt

В минувшую среду в Укмергском районе Литвы, у деревни Мажейкяй, на ремонтируемом участке дороги произошло лобовое столкновение автомобиля Volvo XC70 и тягача из Латвии. В ДТП погибли водитель и пассажиры легковушки (1935, 1959 и 1962 г.р.).

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На месте происшествия погибли водитель Volvo и пассажирка. Вторую пассажирку увезли в больницу в очень тяжелом состоянии, однако позже она скончалась.

И Volvo XC70, и тягач были с латвийскими номерами. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель Volvo: он выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.

ФОТО. Литва: в трагическом ДТП погибли три жителя Латвии
Foto: DELFI.lt
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