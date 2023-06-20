ФОТО. Лобовое столкновение под Юрмалой: пострадавшим помогали медики скорой

В понедельник, после 16.00 в Спуньциемсе столкнулись два автомобиля.

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Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы в 16.36.

Прибыв на место аварии, спасатели констатировали, что некоторые пассажиры уже выбрались из машин своими силами, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным Госполиции, в результате фронтального столкновения пострадали два человека. Также в полиции отметили, что из-за ДТП движение по дороге было частично перекрыто.