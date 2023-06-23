ФОТО. Мошенник из Латвии представлялся курьером Банка Эстонии, выманивая у жителей десятки тысяч евро

25 мая полиция получила сообщение о том, что в Йыхви мошенники попытались заполучить у пожилого мужчины 9000 евро. Неизвестные, представившиеся работником Банка Эстонии и полицейским, позвонили мужчине и сообщили ему о проходящей секретной полицейской операции, целью которой является поимка недобросовестного работника банка. Мужчину попросили снять с банковского счета все свои деньги и передать их на следующий день курьеру Банка Эстонии.

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Передача денег должна была состояться утром в пятницу, 26 мая. Но перед тем, как довести „операцию" до конца, вмешались настоящие полицейские и задержали приехавшего в пятницу утром в Йыхви якобы курьера Банка Эстонии непосредственно при передаче денег. Задержанный человек оказался гражданином Латвии. На основании собранных доказательств есть основания подозревать его в том, что в течение последних трех месяцев он участвовал в еще по меньшей мере четырех аналогичных мошеннических схемах. Он собирал в Эстонии деньги у жертв, чем им был причинен ущерб в размере около 60 000 евро.

У гражданина Латвии также изъяли поддельные документы о приеме-передаче денег с символикой Банка Эстонии. В ходе расследования было установлено, что такие же документы от якобы Банка Эстонии он передавал при получении денег и другим потерпевшим.

„Поскольку есть основания подозревать мужчину в нескольких эпизодах мошенничества и во избежание уклонения от уголовного производства, прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать о заключении лица под стражу на два месяца, которое суд удовлетворил", — описала руководитель службы по криминальной информации Идаской Префектуры Марика Водья.

„Это состоящая из нескольких звеньев, хорошо организованная международная преступная группировка, и вернуть деньги практически невозможно. Мы раскрываем схемы, которые используют в Эстонии, и пытаемся ловить действующих здесь мошенников, но, на самом деле, руководят этим делом из-за границы. Это, в свою очередь, означает, что наши люди должны быть крайне осторожными со своими деньгами, чтобы не стать жертвами мошенников и не понести больших убытков", — сказала руководитель службы по криминальной информации Мария Водья.