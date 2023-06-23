ФОТО. Мошенник из Латвии представлялся курьером Банка Эстонии, выманивая у жителей десятки тысяч евро
Foto: DELFI.ee

25 мая полиция получила сообщение о том, что в Йыхви мошенники попытались заполучить у пожилого мужчины 9000 евро. Неизвестные, представившиеся работником Банка Эстонии и полицейским, позвонили мужчине и сообщили ему о проходящей секретной полицейской операции, целью которой является поимка недобросовестного работника банка. Мужчину попросили снять с банковского счета все свои деньги и передать их на следующий день курьеру Банка Эстонии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Передача денег должна была состояться утром в пятницу, 26 мая. Но перед тем, как довести „операцию" до конца, вмешались настоящие полицейские и задержали приехавшего в пятницу утром в Йыхви якобы курьера Банка Эстонии непосредственно при передаче денег. Задержанный человек оказался гражданином Латвии. На основании собранных доказательств есть основания подозревать его в том, что в течение последних трех месяцев он участвовал в еще по меньшей мере четырех аналогичных мошеннических схемах. Он собирал в Эстонии деньги у жертв, чем им был причинен ущерб в размере около 60 000 евро.

У гражданина Латвии также изъяли поддельные документы о приеме-передаче денег с символикой Банка Эстонии. В ходе расследования было установлено, что такие же документы от якобы Банка Эстонии он передавал при получении денег и другим потерпевшим.

„Поскольку есть основания подозревать мужчину в нескольких эпизодах мошенничества и во избежание уклонения от уголовного производства, прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать о заключении лица под стражу на два месяца, которое суд удовлетворил", — описала руководитель службы по криминальной информации Идаской Префектуры Марика Водья.

„Это состоящая из нескольких звеньев, хорошо организованная международная преступная группировка, и вернуть деньги практически невозможно. Мы раскрываем схемы, которые используют в Эстонии, и пытаемся ловить действующих здесь мошенников, но, на самом деле, руководят этим делом из-за границы. Это, в свою очередь, означает, что наши люди должны быть крайне осторожными со своими деньгами, чтобы не стать жертвами мошенников и не понести больших убытков", — сказала руководитель службы по криминальной информации Мария Водья.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes