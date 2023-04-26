ФОТО: мужчина не смог пройти техосмотр и в гневе протаранил ворота станции CSDD

Инцидент произошел в среду, 26 апреля на станции техосмотра в Сигулде. Некий мужчина, который пытался пройти ТО на своем 25-летнем Peugeot 405 уже в третий раз, снова не смог это сделать. Тогда он рассердился и протаранил ворота станции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Видео разместил в социальных сетях очевидец (скорее всего, работник станции CSDD). По его словам, водителю на вид 60-70 лет. Месяц назад он уже пытался пройти ТО в Сигулде, но получил целый список с "двойками". Вторую попытку пройти ТО мужчина предпринял в Огре, но она тоже не увенчалась успехом. Тогда он снова вернулся в Сигулду.

Когда и третья попытка провалилась, мужчина сильно разозлился. Он выехал со станции, объехал здание с другой стороны, разогнался и протаранил закрытые ворота. К счастью, в этот момент рядом с ними внутри никто не стоял. Машина врезалась в опущенный подъемник и остановилась.

Водитель не пытался сбежать. С сигаретой в зубах он спокойно вышел из машины, взял магнитолу и ушел.

Данная модель Peugeot 405 была произведена в период с 1987 по 1997 год. Интересно, что на портале ss.lv нет ни одного объявления о продаже этого авто. В свою очередь, автомобиль следующего поколения "406" можно купить за 1000 евро, а значит, стоимость конкретной машины - всего несколько сотен евро, заключает Delfi Auto.