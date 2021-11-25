ФОТО. На берегу моря найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 22 октября в Сарнате (Ужавская волость Вентпилсского края) на берегу моря было найдено тело неизвестного мужчины.

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На вид мужчине 20 — 30 лет, рост примерно 172 см. На груди обильная растительность, носил борода. Зубы в очень хорошем состоянии.

На руке были часы TORII. Был одет: черная куртка с надписью на груди

NAPAPIJRI geographic и флагом Норвегии.

Приблизительная дата смерти 3 — 6 месяцев. Не исключается, что погибший был иностранцем.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.