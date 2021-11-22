ФОТО. На границе обнаружили контрабандные сигареты, табак и беспроводные наушники

Таможенники Службы госдоходов при проверке транспортных средств, пересекающих госграницу, обнаружили в локомотиве поезда и в грузовом автомобиле контрабандные электронные сигареты, табак и беспроводные наушники.

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По данным VID, 20 ноября на КПП "Патерниеки" во время проверки въехавшего из Беларуси грузового автомобиля в кабине и под ней таможенники обнаружили тайники, в которых провозили 32,47 кг табака для кальянов, 10 000 сигарет "НЗ" и 520 электронных сигарет. Кроме того, у водителя изъяли 30 упаковок беспроводных наушников

AirPods и AirPods Pro.

В свою очередь, 15 ноября на таможенном посту "Индра" при проверке локомотива поезда кинолог с собакой нашел 60 000 сигарет "НЗ Gold" с белорусскими акцизными марками.

По фактам обоих случаев контрабанды начаты процессы.