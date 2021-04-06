ФОТО. На границе выявили незадекларированный дорогостоящий прибор

Сотрудники МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) при таможенном досмотре легкового автомобиля обнаружили среди личных вещей кейс с резистографом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гражданин России, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю новый резистограф для диагностики деревьев и древесины.

По данным пресс-центра Северо-Западного управления ФТС России, данный прибор, рыночная стоимость которого оценивается в более 1 400 000 рублей (примерно 14 650 евро), должен быть задекларирован в общем порядке с подачей декларации на товары.

В отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении.