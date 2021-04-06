ФОТО. На границе выявили незадекларированный дорогостоящий прибор
Foto: СЗТУ

Сотрудники МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) при таможенном досмотре легкового автомобиля обнаружили среди личных вещей кейс с резистографом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Гражданин России, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю новый резистограф для диагностики деревьев и древесины.

По данным пресс-центра Северо-Западного управления ФТС России, данный прибор, рыночная стоимость которого оценивается в более 1 400 000 рублей (примерно 14 650 евро), должен быть задекларирован в общем порядке с подачей декларации на товары.

В отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран