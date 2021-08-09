ФОТО. На мосту на Юрмалас гатве авария: движение частично затруднено
Foto: D.Spiridovska

В понедельник, около 16.00 в Риге, на мосту, что на Юрмалас гатве, столкнулись фургон компании UPS и два легковых автмобиля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По свидетельствам очевидцев, движение в сторону центра частично затруднено.

На место происшествия прибыли аварийные бригады.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ФОТО. На мосту на Юрмалас гатве авария: движение частично затруднено
Foto: D. Spiridovska
ФОТО. На мосту на Юрмалас гатве авария: движение частично затруднено
Foto: D.Spiridovska
ФОТО. На мосту на Юрмалас гатве авария: движение частично затруднено
Foto: D.Spiridovska
ФОТО. На мосту на Юрмалас гатве авария: движение частично затруднено
Foto: D.Spiridovska
ФОТО. На мосту на Юрмалас гатве авария: движение частично затруднено
Foto: D.Spiridovska
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом