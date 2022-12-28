ФОТО: На обочине Бауского шоссе две недели стоит разбитая машина, самоуправлению некуда ее деть

Почти две недели на обочине Бауского шоссе (А7) стоит брошенная разбитая машина. Ее владелец, гражданин Литвы, не отзывается. А у самоуправления нет стоянки, где ее размесить, пишет портал Bauskasdzive.lv.

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В Latvijas Valsts ceļi порталу объяснили, что решение о принудительном перемещении транспортного средства составляет должностное лицо, составившее протокол об административном нарушении, также определен порядок признания транспортного средства оставленным на дороге на долгий срок. Сейчас у Latvijas Valsts ceļi нет права эвакуировать эту машину.

В Госполиции сообщили, что ДТП, в котором пострадала эта машина, произошло 9 декабря. BMW X5, ехавший в Ригу, пошел на обгон и столкнулся с едущим навстречу автомобилем Toyota Corolla Verso.

Начат административный процесс, водитель BMW X5 должен заплатить штраф. А водитель Toyota Corolla Verso, гражданин Литвы, обещал эвакуировать свою машину, но до сих пор не сделал этого. Полиция направила ему просьбу сделать это срочно, иначе последует административная ответственность.

Foto: Bauskasdzive.lv

Информация передана в Баускую муниципальную полицию, которая должна начать административный процесс и принять дальнейшее решение о судьбе машины.

Самоуправление тоже ничего сделать не может. До 2023 года территорию обслуживает Иецавское отделение Региональной полиции, но Региональная полиция не эвакуирует машину потому, что ни в Бауском, ни в Кекавском крае нет предусмотренной для этого площадки.

Бауская муниципальная полиция сообщила порталу, что разработка соответствующих нормативных актов и эвакуация машина включена в рабочую повестку следующего года.