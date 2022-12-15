ФОТО. На озере под лед провалился лось: на помощь пришли спасатели
Foto: VUGD

В четверг на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал из Резекненского края, где на озере Пушас, примерно в 250 метрах от берега под лед провалился лось.

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Пожарные добрались до животного с помощью спасательной доски и удерживали его на плаву, пока их коллеги разрезали лед и прокладывали путь к берегу. Когда все было подготовлено, сотрудники ГПСС подтолкнули лося в сторону берега. Оказавшись на суше, сохатый скрылся в лесу.

ФОТО. На озере под лед провалился лось: на помощь пришли спасатели
Foto: VUGD
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