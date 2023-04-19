ФОТО: на площади рядом с Рижским замком загорелся автомобиль

В среду, 19 апреля в Риге на площади Пилс загорелся легковой автомобиль, сообщили очевидцы.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
На фото, которые опубликованы агентством LETA, видно, что открытым пламенем горит припаркованный автомобиль Merсedes-Benz. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.