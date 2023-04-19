ФОТО: на площади рядом с Рижским замком загорелся автомобиль
Foto: LETA

В среду, 19 апреля в Риге на площади Пилс загорелся легковой автомобиль, сообщили очевидцы.

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На фото, которые опубликованы агентством LETA, видно, что открытым пламенем горит припаркованный автомобиль Merсedes-Benz. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные.

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